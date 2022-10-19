رئيس «حماية البحيرات» يكشف اشتراطات ستانفورد لاختيار أفضل علماء العالم

قال الدكتور صلاح مصلحي، رئيس جهاز حماية البحيرات، إنّ هناك قواعد وشروط تضعها جامعة ستانفورد لتقييم أفضل علماء العالم، وذلك بسبب وجود أكثر من 1.5 مليون عالم، مشيرًا إلى اختياره واحدًا من أفضل علماء العالم في قائمة ستانفورد للمرة الثالثة على التوالي.

شروط اختيار أفضل علماء العالم

وأضاف «مصلحي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، مع المذيعة أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أن تحديد أفضل علماء العالم يجري وفقًا لعدد الأبحاث والمجالات المنشورة، ومدى دقتها، متابعًا أن تصنيف الأبحاث والمجالات لها تقسيمات مثل: «Q1, Q2»، وغيره من التقسيمات.

وتابع، أن تحديد أفضل العلماء يتم بناءً على معامل الاستشهاد «أي كم شخص في العالم استشهد بأبحاثك»، ويتم تجميع كافة البيانات الخاصة بالعالم من خلال النشر الدولي والمجالات الدولية، علاوة على دقة الأبحاث واستخدام التكنولوجيا الجديدة وتوظيفها بشكل صحيح.

قائمة ستانفورد تضم العديد من العلماء المصريين

وأوضح رئيس جهاز حماية البحيرات، أن الاختيار يبدأ بأفضل 180 ألف عالم من بين 1.5 مليون عالم، ومن ثم يتم تصفية 180 ألف عالم عن طريق اختيار 2% على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هناك علماء من مصر في قائمة ستانفورد لأفضل العلماء.

وأشار إلى أنه قام بتنفيذ منحنى للبحث العلمي خاصته، وفوجئ بانخفاضه في سنوات محددة، وهي: 2006، 2010، 2016 ،2021، وذلك بسبب توليه مناصب دولية وكثرت مسئولياته، وبينها شغله منصب بمنظمة الأمم المتحدة، وكان يقوم بالإشراف على 12 دولة في الثروة السمكية، وغيرها.

أسباب حدوث التغيرات المناخية

وذكر «مصلحي»، أنه على مدار 40 سنة ماضية تضاعفت أعداد الأجهزة والسيارات بشكل كبير، مما أدى إلى استهلاك مزيد من الطاقة وبالتالي ارتفاع درجات الحرارة وتكسير العناصر المختلفة كالكربونات وغيرها وسقوطها في المستوى الأسفل من التربة لتسد مسامها، لذلك يزيد الاحتباس الحراري، ومن ثم تحدث التغيرات المناخية التي نشهدها الآن.