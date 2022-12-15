حياة كريمة تنظم لقاء جماهيريا في سوهاج استعدادا لانطلاق المرحلة الثانية

عقدت مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، حوارا مجتمعيا ولقاء جماهيريا حاشدا في قرية نزله القاضي لمراكز: أخميم وطهطا، من أجل الاستماع لآراء الأهالي ومقترحاتهم، بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، المقرر تنفيذها في جميع القطاعات خلال للمرحلة الثانية من المبادرة.

2500 مواطن في حوار حياة كريمة

حضر اللقاء ما يقارب من 2500 مواطن من أهالي القرى، وعدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة، والقيادات المعنية بالقرية والقرى المجاورة، في مقدمتهم العقيد محمد كمال مدير مكتب حياه كريمة بسوهاج، والدكتور هشام الحداد منسق عام مؤسسة حياة كريمة، عامر عوض، رئيس مجلس مدينه طهطا، أشرف عبد الحميد، رئيس مجلس قروي نزله القاضي.

الاستماع لمطالب المواطنين ومقترحاتهم

قال العقيد محمد كمال، إن اللقاء الذي نظمته المبادرة الرئاسية حياة كريمة، يهدف إلى مشاركة المواطنين والاستماع لمطالبهم والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، حول مشروعات المبادرة في قرية الصفيحة دائرة مركز طهطا.

وأكد الدكتور هشام الحداد، أن اللقاء يهدف في المقام الأول إلى إشراك الأهالي في المبادرة، من خلال الاستماع لكل طلباتهم واقتراحاتهم، فضلا عن تبادل الآراء والرؤى، بشأن المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في القرية وجميع القرى المجاورة لها.