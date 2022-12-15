10 قوافل طبية تطلقها حياة كريمة بالمحافظات اليوم.. اعرف الأماكن والتخصصات

تطلق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، عددا من القوافل الطبية في المحافظات المختلفة، يصل عددها إلى 10 قوافل طبية، تعمل على توفير الخدمات الطبية المختلفة بالمجان، خاصة للمواطنين الأكثر احتياجا.

التخصصات الطبية بقوافل حياة كريمة

وتضم قوافل حياة كريمة، بعض التخصصات الطبية المختلفة، بحيث تتمكن من تقديم الخدمة الطبية الشاملة للأهالي، كما يتم إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، إذ جاءت التخصصات المتوفرة في القوافل: النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، الأشعة والتحاليل.

أماكن قوافل حياة كريمة

من المقرر أن تنتشر القوافل الطبية التي تطلقها حياة كريمة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في المحافظات التالية:

- محافظة البحيرة.

- محافظة دمياط.

- محافظة المنوفية.

- محافظة الغربية.

- محافظة مطروح.

- محافظة أسوان.

- محافظة البحر الأحمر.

- محافظة قنا.

- محافظة سوهاج.

- محافظة بنى سويف.

تأتي القوافل في إطار تركيز المبادرة الرئاسية، على تطوير حياة المواطن المصري، تحديدا في القرى الريفية الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، إذ أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي، من خلال إطلاق عددا من القوافل الطبية بشكل دوري في المحافظات والقرى المختلفة على مستوى الجمهورية، من أجل توفير خدمة الكشف والعلاج للمواطنين بالمجان.