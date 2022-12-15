أسماء المقبول تظلمهم بوظيفة «حرفي» في مسابقة شركة مياه أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الانتهاء من فحص التظلمات المقدمة من غير المنطبق عليه الشروط لشغل وظيفة «حرفي» بالمسابقة رقم (4) لعام 2021 لمحافظة أسيوط، والتي سبق الإعلان عن أسمائهم بالصفحة الرسمية للشركة.

إضافة الأسماء لكشوف المتقدمين

وذكر المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في بيان، أنه سيتم إضافة المقبول تظلمهم ضمن كشوف المتقدمين لإجراء الاختبارات في المرحلة المقبلة، على أن يتم استكمال إجراءات المسابقة بمختلف مراحلها بجميع الوظائف في القريب العاجل.

فحص التظلمات المقدمة

جدير بالذكر، أنه تم الانتهاء من فحص تلك التظلمات لإعلان أسماء المتقدمين لوظيفة «حرفي»، والذين تم قبول تظلماتهم، وأسماء الذين لم يتم قبول تظلمهم، مع توضيح أسباب عدم القبول طبقا للشروط الموضحة بإعلان المسابقة، وذلك تطبيقا لمعايير الكفاءة في الاختيار ولضمان حسن سير العملية وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.