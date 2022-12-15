ضبط 27 طن أرز قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 27 طن أرز، قبل تهريبها وبيعهم في السوق السوداء.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية للتأكد من توريد الأرز الشعير للصوامع والمطاحن والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة التصدى بكل حزم لظاهرة الغش التجارى والتأكد من بيع الارز الابيض والدقيق والقمح وكل السلع التموينية المدعمة من قبل الدوله للمواطنين طبقاً للأسعار المعلنة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ضبط 27 طن أرز قبل تهريبهم للسوق السوداء

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت حملة مشتركة من إدارتي الرقابه التموينيه بالمديرية وإدارة تموين أولاد صقر وشرطة مباحث التموين، للتأكد من المعلومات الوارده التي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير حصاد موسم عام 2022، وتمكنت الحملة من ضبط مخزن للأرز الشعير بناحية إحدى قرى مركز اولاد صقر بكمية قدرها 27 طن أرز وتم تحميل الكميات المضبوطه ونقلها لإحدى المضارب بالشرقية وتحرير محضر بالواقعة برقم 4902 جنح المركز وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.