تفريغ كاميرات المراقبة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة لشاب في حلوان 

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف لغز العثور على جثة مجهولة في أحد الشوارع بمنطقة حلوان، فيما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في موقع البلاغ.

مطابقة بصمات الجثة لكشف هوية صاحبها

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت الأدلة الجنائية بأخذ بصمات الجثة ومطابقتها بتلك المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام لكشف هوية صاحب الجثة.

التحفظ على كاميرات المراقبة

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية الشاب واستدعاء أسرته، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وبيان إذا كانت الوفاة حدثت في منطقة العثور على الجثة أم حدثت في مكان آخر، وتم نقلها بواسطه مجهولين.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا بالعثور على جثة شاب في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي بنطلون جينز أزرق وجاكت كروهات. وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أصدرت قراراتها المتقدمة.