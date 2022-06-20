جثة معلقة داخل غرفة في حلوان.. والشرطة تكثف جهودها لحل اللغز

أنهى شاب حياته شنقا داخل منزله في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة حلوان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان إذا كانت توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت جهات التحقيق المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

جثة معلقة في السقف

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا بالعثور على شاب مشنوقا داخل غرفة نومه في منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أحمد م ج» في العقد الثالث من العمر.

وتبين أن الجثة معلقة في حبل بسقف حجرة النوم، وخالية من أي إصابات ظاهرية، فيما كشفت التحريات أن الشاب يعاني في الفترة الأخيرة من حالة نفسية سيئة ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة الانتحار

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

طبيبة أسنان تنهي حياتها بالقفز من الطابق الرابع

وفي سياق آخر، تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها؛ لكشف غموض مصرع طبيبة أسنان إثر سقوطها من الطابق الرابع بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لبيان هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول فتاة في العقد الثالث من العمر بادعاء سقوط من أعلى ووفاتها، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «سارة خ»، في العقد الثالث من العمر، طبيبة أسنان.

وبالفحص تبين وجود كسور في أنحاء متفرقة من الجسم ونزيف داخلي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.