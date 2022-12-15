ضبط 7 أطنان سكر و1200 عبوة زيت مجهولة المصدر في المنوفية

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية، حملاتها التفتيشية، للتأكد من ضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

حملات تموينية مكثفة في المنوفية

وأوضح المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أن اليوم الخميس شهد شن حملات تموينية مكثفة بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 223 محضرا، تنوعت بين 84 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة، و139 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى .

تحرير محاضر للمخالفين في بركة السبع والباجور

وأضاف «الجمال»، أن من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضر رقم 17990 لسنة 2022 جنح مركز بركة السبع ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بناحية شارع النصر، لحيازته 2 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر، وكذا عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم تحرير محضر رقم 20911 لسنة 2022 جنح مركز الباجور ضد المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، بناحية مسجد الخضر، لحيازته 2 طن أرز و1200 عبوة زيت طعام مجهولة المصدر، وكذلك عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، إضافة إلى تحرير محضر رقم 26871 لسنة 2022 ضد المدير المسؤول عن مصنع حلوى بناحية المنطقة الصناعية بقويسنا، لحيازته 5 أطنان سكر حر مجهولة المصدر، وكذلك عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية ضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتوفير جميع السلع وعدم الاحتكار، والتصدي لظاهرة عدم الإعلان عن السلع ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين.