«التخطيط»: 77.2 مليار جنيه استثمارات كلية لقطاع التعليم في خطة 22/2023

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 22/2023 في مجال الخدمات التعليمية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن التعليم يُعد ركيزة أساسية لتنمية الـموارد البشرية وتنوير الـمعارف الإنسانية لـمُواكبة مُستجدّات العصر ومُتطلّبات الانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفي والثورة الصناعيّة الرابعة، ولتعزيز التنافسيّة الدوليّة في شتى مناحي الحياة، ولذا، يأتي قطاع التعليم في مُقدّمة القطاعات التي تُوليها الدولة عناية كبيرة وأولويّة عند تخصيص الـموارد وتقرير خيارات البرامج والـمشروعات التنمويّة، مشيرة إلى أن الاستثمارات الكليّة لقطاع التعليم بخطة عام 22/2023 تُقدّر بنحو 77.2 مليار جنيه.

زيادة إنتاج قطاع التعليم خلال عام 22/2023

وأوضح تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمُستهدف زيادة إنتاج قطاع التعليم خلال عام 22/2023 إلى نحو 214.8 مليار جنيه مُقابل نحو 184.7 مليار جنيه خلال عام 21/2022 بنسبة 16.3%، مشيرا إلى مُستهدفات التعليم قبل الجامعي بخطة 22/2023 والمتمثلة في خفض كثافة الفصول من خلال إنشاء وإحلال وتجديد 25 ألف فصل في كافة الـمراحل التعليمية، لمواكبة الزيادة الـمستمرة في مُعدّل النمو السنوي لعدد الطلاب الذي يصل إلى 3.9% «نحو 780 ألف طالب سنويًا»، لخفض كثافة الفصول وإتاحة خدمات التعليم في الـمناطق الـمحرومة، باستثمارات قدرُها 15.4 مليار جنيه عام الخطة بـمُعدّل زيادة 40% عن استثمارات عام 21/2022، إلى جانب تحسين تنافسية مُخرجات التعليم قبل الجامعي عن طريق إنشاء 10 مدارس يابانية جديدة بالإضافة إلى مدارس النيل ومدارس (STEAM) والمدارس الرسمية الدولية والقومية.

وأكدت إنشاء 20 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية باستثمارات 2.5 مليار جنيه، فضلًا عن توجيه 3.75 مليار جنيه لتوفير أجهزة التابلت لطلاب الـمرحلة الثانوية، توجيه 874 مليون جنيه للتوسّع في توفير الشاشات والفصول الذكية، وتجهيز الـمدارس بفصول الفراغات الذكية باعتمادات 324 مليون جنيه، ونحو 1.2 مليار جنيه لتطبيق "الجدارات" في مدارس التعليم الفني والـمدارس التطبيقية، وكذا توجيه 700 مليون جنيه لبنك الـمعرفة (قناة مدرستنا).