«سماح» تتحدى السرطان وتصبح أول وكيلة لاعبين كرة قدم بمصر: جوزي شجعني

لم تستسلم لمرضها بل حاربته بكل قوة حتى انتصرت عليه، قبل أن يتمكن من جسدها، لتبدل دموعها بسبب آلام العلاج الكيماوي الخاص بالسرطان، إلى فرحة بعد أن أصبحت أول وكيلة لاعبين كرة قدم في مصر، هي سماح حمزة، الأم لـ5 أبناء والعاشقة لكرة القدم ومتحدية «اللعين».

قالت سماح حمزة، أول وكيلة لاعبين كرة قدم بمصر، إن فكرة عملها كوكيلة للاعبين كرة القدم، جاء نتيجة كوها أما لـ5 أطفال يلعبون كرة القدم، وهو ما دفعها للتفكير في هذه المهنة خلال مصاحبة أبنائها للتدريبات، إذ فكرت في البداية كأم أن تكون همزة الوصل بين المدربين وأولياء الأمور، ثم تطور الأمر بعد دراسة المهنة ومتطلباتها، إلا أن واجهتها صعوبات خاصة بعدم وجود أي سيدة تعمل بهذه المهنة من قبل.

سماح تجوب كل محافظات مصر بحثًا عن اللاعبين

وتابعت «سماح»، في حوار عبر تطبيق «زووم»ن على فضائية النيل للأخبار، أنها بدأت بالبداية كوكيل للفئات الصغيرة البراعم والناشئين بكرة القدم، من خلال سفرها لكافة محافظات الجمهورية شرقًا وغربًا ومن أقصى الشمال إلى أقصى الصعيد بتشجيع من زوجها: «لفت كل البلاد والأماكن اللي محدش يتصور إني ممكن أروحها، وحضرت الاختبارات الخاصة بالأندية المختلفة لاكتساب خبرة كيفية اختيار اللاعبين الكفء الذين يتوقع أن يكون لهم مستقبل كروي جيد».

ورقة وقلم كانت وسية «سماح»، في البحث عن اللاعبين الأكفاء وفقا لها: «كنت بجيب ورقة وقلم وأدون أرقام التيشيرتات الخاصة باللاعبين الذين أرى من وجهة نظري كفاءتهم أثناء الاختبارات وأقارنها بعد ذلك باختيار المدير الفني والخبراء، حتى وجدت أن الاختيارت أصبحت متطابقة بصورة كبيرة، فقلت اشتغل وكيلة ليهم».

زوج «سماح» دعمها خلال رحلتها مع السرطان

كان دعم زوجها لاعب الكرة لها، في رحلتها مع مرض السرطان، داعما لها لاستكمال مسيرتها في الحياة إذ وافق على أن تكون وكيل للاعبين نظرا لكون عائلتها كروية، وفقا لها: «بدأت بدراسة طبيعة المهنة وبدأت بالأشبال ثم انتقلت إلى اللاعبين الكبار، إذ كانت البداية مع لاعب أفريقي رغم كونها أصعب من التعاقد مع اللاعبين المصريين، ووافق جوزي علشان أنا من عيلة كروية، حياتنا كلها كورة، جوزي لاعب كرة قدم وأخويا لاعب كرة قدم، ويعالي بيلعبوا».

جراحة كبيرة أجرتها «سماح»، لإزالة ورم سرطاني، إلأ انها استدعت إزالة الثدي لكنها لم تستسلم: «عملت عملية كبيرة واخدت جرعات كثيرة من الكيماوي، ودا اللي جعل زوجي يشجعني ويوافق على عملي كوكيل للاعبين كرة القدم بعد الشفاء من السرطان، وقالي تعبير مش بنساه أنا ايلي هشيلك الشنطة كمان».