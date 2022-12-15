خريطة قطع مياه الشرب في مدينة أرمنت بالأقصر غدا لمدة 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، قطع المياه بمدينة أرمنت جنوب غرب المحافظة، غدا الجمعة، وذلك في مناطق أرمنت الوابورات، والمراعزة الشرقية والغربية، ونجع دنقل، وذلك لمدة 9 ساعات، من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة 12 مساء، وذلك لربط خط مياه 16 بوصة 400 مم، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

غرفة عمليات الخط الساخن

وأهابت شركة مياه الأقصر، في بيان، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الرقم المجاني «125»، وكذلك الأرقام 0952282406 - 0952284116 - 01147999752.

توفير سيارات مياه الشرب

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحه للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة، كما يتم توفيرها حال طلبها، أو في حالات الطوارئ.

يشار إلى أن «مياه الأقصر» أعلنت استعداداتها للتعامل مع موسم سقوط الأمطار، خصوصا في الأماكن الجبيلة المعرضة للسيول، من خلال تجهيز معدات شفط مياه ثقيلة للتعامل مع أي طوارئ، إضافة إلى عقد غرفة عمليات مستمرة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة.