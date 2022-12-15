إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم لتناولهم وجبة غذائية فاسدة في الفيوم

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، بحالة تسمم غذائي، صباح اليوم الخميس، إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة مُعدة في المنزل، بقرية الغرق بنطاق مركز إطسا، بمحافظة الفيوم، حيث فوجئوا بإصابتهم بآلام شديدة في المعدة وقيء.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى على الفور، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تسمم أسرة كاملة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي بقرية الغرق بمركز إطسا.

وعلى الفور، انتقلت قوة من من مركز شرطة إطسا تحت إشراف المقدم محمد بكري صوفي مفتش مباحث مركز شرطة إطسا، وبرئاسة الرائد أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ بقرية الغرق، وتبينّ إصابة 7 أشخاص بـ تسمم غذائي جراء تناول وجبة غذائية تم إعدادها داخل المنزل.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، وإجراء غسيل معدة لهم، ووضعهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية.

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.