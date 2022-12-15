ضبط متهم بطعن جاره في منطقة الخليفة بالقاهرة لخلافات مالية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من الخدمات الأمنية المعينة بأحد المستشفيات باستقباله شخصا مقيما بدائرة القسم مصابا بجرح طعني بالظهر إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه.

مشاجرة بسبب خلافات مالية

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المُصاب وأحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.