مواعيد امتحانات نصف العام 2023 للمهام الادائية لـ«رابعة وخامسة ابتدائي» بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية موعد امتحانات نصف العام 2023 المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس البتائي بالقليوبية وفق نظام الدراسة والتقييم الطلاب الصين للفصل الدراسي الأول.

«الوطن» تستعرض موعد امتحانات نصف العام 2023 للمهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي بمدارس القليوبية وجدول الامتحانات.

جدول امتحانات نصف العام 2023 المهام الأدائية

اوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في بيان لها أنه جرى وضع جدول امتحانات نصف العام 2023 للمهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي كالتالي:

الأحد 18 ديسمبر: مادتي المهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الأثنين 19 ديسمبر: مادتي اللغة العربية والتربية الدينية

الثلاثاء 20 ديسمبر: مادتي اللغة الانجليزية والعلوم

الأربعاء 21 ديسمبر: الرياضيات والدراسات الاجتماعية

علي أن يكون الامتحان فترة دراسية لكل مادة

تعليمات امتحانات نصف العام 2023 المهام الأدائية

وأوضحت وكيل تعليم القليوبية في بيانها أنه جرى تحديد عدد من الضوابط والتعليمات لأداء امتحانات نصف العام 2023 لاختبارات المهام الأدائية للفصل الدراسي الأول للصفين الخامس والرابع الابتدائي وفق القرارات الوزارية بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين، وهي:

- وضع إختبارات المهام الأدائية بواسطة التوجيه الفني للمادة

- عدم جواز التعديل في جدول المهام الأدائية

- تعليق الجدول في مكان بارز

- انتظام اليوم الدراسي وإكماله حتي مواعيد انتهاء الدراسة