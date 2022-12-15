أستاذ طب نفسي: الأطفال يتأثرون بمحتوى الكارتون الإيجابي والسلبي

قال الدكتور محمد عادل الحديدين أستاذ الطب النفسي، إن الأفلام الكرتونية من الأشياء الممتعة التي يشاهدها الأطفال، وكل الأفراد قد شاهدوا هذه الأفلام الكرتونية في فترة من حياتهم وتأثروا بمحتواها، إذ أن الطفل يتمتع بطبيعة خاصة تجعله شغوف بالاستكشاف والخيال والتطلع للحرية والانطلاق، وهو ما يجذبه بأفلام الكرتون التي تسخدم الصور والموسيقى والحركات والإضاءة والألوان أكثر من الكلمات، حتى عندما تستخدم بعض الأفلام الكلمات فأنها تقوم بدور هام في تنمية الطفل.

وأضاف «الحديدي»، في حوار عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلاميتين شيرين غسان وليندا عبدالطيف، على فضائية القاهرة الإخبارية، أنه يمكن استخدام أفلام الكرتون لغرس مجموعة كبيرة من القيم لدى الأطفال كالعدالة والحق والخير والصدق، :«الأطفال بيتأثروا بالأفلام سواء كانت إيجابية أو سلبية».

أوضح أن الأطفال يتأثرون بأفلام الكارتون، كونها طريقة أكثر تأثيرًا من شرح هذه القيم بصورة مباشرة للطفل، إضافة إلى أن أسلوب الشرح المباشر يفتقد للجاذبية التي يتمتع بها الكرتون، لافتًا إلى أن دور الأفلام الكرتونية في غرس القيم سلاح ذو حدين، إذ أنه يمكن أن يتم استخدام الأفلام الكرتونية في غرس بعض القيم المغايرة لقيم وعادات المجتمع بتقديمها عن طريق الكرتون بصورة معينة.

وأوضح أستاذ الطب النفسين أنه من بين القيم السلبية التي يمكن غرسها في الأطفال من الأفلام الكرتونية، تكون قيم مثل العنف وبعض الميول الجنسية والسرقة، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة من الآباء على محتوى ما يشاهده أطفالهم من ألام كرتونية حتى لا يكتسب هؤاء الأطفال قيم وعادات مغايرة لقيم وعادات المجتمعات التي يعيشون بها، متابعًا: «الطفل أشبه بالكاسيت يسجل كل ما يعرض عليه في مراحل حياته الأولى».