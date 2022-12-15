محافظ المنيا يوافق على قرارت علاج وإعفاء من مصروفات الدراسة لأهالي ملوي

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لقاءًا جماهيرياً مع عدد من أهالي مركز ملوي، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، وذلك بمسرح مجلس مدينة ملوي، بهدف مناقشة عدد من القضايا والمشكلات المتعلقة بالمواطنين والتي تقدم بها المواطنون ، خلال الجولة الميدانية التي أجراها محافظ المنيا لمركز ملوي، حيث وجه محافظ المنيا على الفور الوحدة المحلية بعقد لقاء مع الأهالي واستعراض مطالبهم، بهدف تلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات وتلافيها قدر الإمكان تحقيقًا لمصلحة المواطن.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، ووكلاء الوزارات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وحشد كبير من المواطنين.

إعفاء مواطن من المصروفات المدرسية

وخلال اللقاء، وجه المحافظ، بالإعفاء من المصروفات المدرسية لأبناء أحد المواطنين، بمراحل تعليمية مختلفة نظراً لظروفه الخاصة، كما وافق المحافظ لمواطن من ذوي الهمم على كشك بقرية ابشادات، مراعاة لظروفه الصحية، كما وافق المحافظ على عدد من طلبات العلاج على نفقة الدولة.

قال محافظ المنيا إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين، وتوفير متطلباتهم الحياتية دون تحملهم مشقة السفر أو الانتقال، حيث تعد مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ترجمة حقيقية وخير شاهد على ذلك، بهدف توفير كافة الخدمات داخل نطاق القرية، لافتا أنه يجري حاليا تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق 5 مراكز مستهدفة في 192 قرية بإجمالي 757 تابعا، بمختلف القطاعات الخدمية، مشيراً الى أن مركز ملوي، يحظى بنصيب كبير من تلك المشروعات التي أصبحت واقعاً ملموسا يشهد به القاسي والداني.

استمرار الحملات التموينية

وأكد المحافظ على الاستمرار في تنظيم الحملات التموينية المكبرة على الأسواق والمحال التجارية، بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، وذلك للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.

تنوعت طلبات المواطنين ما بين، توفير فرص عمل والحصول على وحدات سكنية أولى بالرعاية، كما وجه المحافظ رئيس المدينة، ببحث ودراسة عدد من الحالات الإنسانية وتوفير الدعم اللازم لها.