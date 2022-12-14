مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مغسلة ملابس في المنيا

لقى عامل مصرعه، صعقا بالكهرباء، أثناء عمله داخل مغسلة للملابس، في مركز مطاي، بشمال محافظة المنيا، ونقل الجثة لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع عامل داخل مغسلة ملابس

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول أحمد شعبان مهني 35 عاما،عامل، إلى المستشفي العام بمركز مطاي جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أنّ العامل، المتوفى مقيم بقرية الإتلات بمركز مطاي، ولقى مصرعه صعقا بالكهرباء داخل مغسلة ملابس، في قرية نزلة ثابت، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إصابة مندوب مبيعات إثر إنقلاب دراجة نارية

على جانب أخر، أُصيب مندوب مبيعات في حادث انقلاب دراجة نارية دون لوحات معدنية، بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان أمام كوبري المحطة بمدينة المنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة بوصول هشام محمد سنوسي 24 عاما، مندوب مبيعات مقيم بقرية تلة في غرب مركز المنيا، إلي المستشفي العام، مصابا بغيبوبة تامة وسحجات وكدمات، وتبين إصابته إثر إنقلاب دراجة نارية كان يقودها بالطريق الزراعي.