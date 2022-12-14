محافظ المنيا: تطوير المناطق الصناعية وتقديم الخدمات للمستثمرين على رأس الأولويات

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن ملف الاستثمار في مقدمة أولويات العمل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، لتوفير فرص العمل للشباب، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع أعضاء مجلس النواب، ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية، لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة وللاطلاع النواب على نسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ودفع عجلة العمل بها وسرعة الانتهاء منها طبقاً للتوقيتات المحددة.

توفير الخدمات المختلفة في جميع القطاعات

وأكد محافظ المنيا، اهتمام القيادة السياسية بجميع ما يتعلق ببناء الإنسان المصري، من خلال توفير الخدمات المختلفة في جميع القطاعات، والعمل على إزالة المعوقات ووضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات، بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم، مضيفا أن جميع الأجهزة بالمحافظة تعمل من خلال تسخير كافة إمكاناتها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار المحافظ إلى أهمية التعليم الفني والاهتمام به، وأن المحافظة اتخذت خطوات جادة من أجل سرعة البت في طلبات التصالح المقدمة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف

وأكد المحافظ، أن المتابعة الميدانية، والاجتماعات الأسبوعية، الخاصة بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، أتت بثمارها، وجعلت تلك المشروعات واقعاً ملموساً يشهده القاصي والداني، من خلال تذليل كافة المعوقات، وتوفير جميع الأراضي للمشاريع المستهدفة، حيث قاربت جميع مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية على الانتهاء، إلى جانب تحقيق معدلات إنجاز عالية في باقي المشاريع، بـالـ 19 قطاع خدمي، التي يتم تنفيذها بـ 192 قرية بإجمالي 757 تابع في 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، بالإضافة لقرى مركزي «بني مزار وسمالوط»، والمدرجة في المرحلة الثانية للمبادرة.