صحة المنيا تقدم خدمات طبية وعلاجية لـ 1908 مواطنين بقرية «بلة» ببني مزار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل المناطق والقرى الأكثر فقراً واحتياجا وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قافلة طبية بقرية بلة المستجدة بمركز بني مزار

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية بلة المستجدة، بمركز بنى مزار، يومي 12 و 13 من ديسمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1908 حالات مترددة، وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

ندوات تثقيف صحي للمترددين

وقال محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم إجراء، 292 حالة جراحة، و593 حالة أطفال، و331 باطنة، 210 أنف وأذن، و113 نساء، 94 أسنان، و212 جلدية، 63 تنظيم أسرة، إلى جانب عمل 176 تحاليل مختلفة، وإجراء 16 حالة موجات صوتية وعمل 5 حالة أشعة سينية، كشف مبكر للضغط والسكر لـ 99 متردد، وخلع أسنان لـ 6 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 19 حالة لاستكمال العلاج، وعمل ندوات تثقيف صحى لـ 146 مترددا وتم استخدام 13 عيادة متنقلة.