كشف تفاصيل «جريمة بدر»: عامل قفز من البلكونة هربا من بلطجية فلقى مصرعه

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة سقوط شخص من أحد العقارات بالقاهرة ووفاته وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة .

تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بسقوط شخص من علو بعقار كائن بدائرة القسم وأسفر عن ذلك وفاته، على الفور تم الانتقال لمحل البلاغ وعثر على جثة (عامل بمقهى كائن بمحل البلاغ - ومقيم دائرة القسم) ، وبها إصابات عبارة عن كسور متفرقة بالجسم إثر ادعاء سقوطه من علو من شرفة شقة كائنة بالعقار محل البلاغ، وبفحص الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على (عامل بذات المقهى - مقيم بدائرة القسم "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالوجه").

الهرب واحتجزوه بإحدى الغرف

وبسؤاله قرر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وشقيقه عامل بذات المقهى - مقيم بذات العنوان، وبين مالك المقهى محل عملهما - مقيم بذات العنوان، لرغبة الأخير فى إنهاء عقد الإيجار للمقهى دون رد مستحقاتهم المالية السابق تحصله عليها منهما، ورفضهما إنهاء العقد فقام بالاستعانة ببعض الأشخاص "غير معلومين لديه "، واقتيادهما كرهاً عنهما للشقة محل البلاغ ملك المشكو فى حقه، وأثناء ذلك تمكن شقيقه من الهرب واحتجزوه بإحدى الغرف داخل الشقة وتعدوا عليه بالضرب وتقييده وأثناء ذلك حضر "المتوفى" فى محاولة منه لإنهاء الخلاف فقاموا باحتجازه داخل غرفة أُخرى بذات الشقة، وتقييده إلا أنه تمكن من التخلص من القيد، وقام بالقفز من شرفة الشقة فى محاولة منه للهرب مما نتج عنه إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

وأثناء الفحص حضر "شقيق المجنى عليه الثانى"، وتبين أنه مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته بما جاء بأقوال سالفى الذكر أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع (7 أشخاص – جميعهم مقيمون دائرة القسم) باستهداف المتهمين أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها. باستدعاء المجنى عليهما اتهموهما بإحداث إصابتهما والتسبب فى وفاة المجنى عليه الأول. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.