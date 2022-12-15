«الداخلية»: ضبط عاطل يتاجر في المخدرات بالقاهرة

وردت معلومات لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام (عاطل ، مقيم بمركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا " له معلومات جنائية ") بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 300 جرام ، مبلغ مالى ، 3 هواتف محمولة).

وبمواجهته بالتحريات إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه.

وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "نقل"، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،700 كيلو جرام ، مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاتــــه.. وأضاف بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة بالإشتراك مع المتهم الأول.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.