«الداخلية» تضبط 1939 قضية تموينية متنوعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1939 قضية تموينية متنوعة من بينها:-

- 4 قضايا حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت «15,300 طن أرز أبيض، و54 قضية حجب أرز شعير بمضبوطات بلغت 619,147 طن أرز شعير.

- 10 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت «52,850 طن سلع ومواد غذائية متنوعة، و9,800 طن دقيق أبيض - 13718 طن زيت طعام – جبن أبيض».

- 598 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد البناء، بمضبوطات بلغت «طن أسمنت - 19 طن دقيق أبيض – 121,739 طن سلع ومواد غذئية متنوعة – 23948 عبوة مواد غذائية متنوعة – 5950 قطعة نظارات ومستلزمات طبية – 16802 عبوة سجائر».

- 918 قضية في مجال مخالفات المخابز عبارة عن 40 قضية دقيق بلدي مدعم – قضية تجميع خبز بلدى – 258 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 169 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 450 قضية متنوعة أخرى».

- مضبوطات سلع غذائية بلغت 884,892 طن أبرزها «35,700 طن دقيق بلدي – 28,800 طن دقيق أبيض – 18,300 طن أرز أبيض – 619,147 طن أرز شعير – 174,589طن سلع ومواد غذائية متنوعة وأسمدة وأعلاف».

- ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية لحيازته 65 طن زيت طعام دون مستندات، مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص - بمحافظة القليوبية، وبحوزته 36.5 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 7,500 طن أرز أبيض – 2 طن دقيق أبيض معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.