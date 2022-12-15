شروط وخطوات استيراد سيارة للمصريين بالخارج.. فتح حساب بالتطبيق

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا بشأن الشروط اللازمة لاستيراد السيارة الخاصة للمصريين بالخارج، ومن أبرزها وجود إقامة قانونية سارية في الخارج، واستيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، وسنة الصنع 2019 أو أحدث إذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، وتقديم الطالب كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل، بجانب الإفصاح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.

استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر التطبيق

كما تطرق تقرير مجلس الوزراء، إلى السيارات المحظور استيرادها، التي تشمل السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد مثل السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها.

كما تناول التقرير خطوات استيراد السيارة، والتي تتمثل في استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر التطبيق والتسجيل الأولي للسيارة، بالإضافة إلى سداد مبلغ نقدي مستحق يحول من الخارج على الحساب البنكي لوزارة المالية بالبنك الأهلي المصري برقم (173100167) ويتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات.

واستعرض التقرير خطوات التسجيل على التطبيق، حيث تشمل أن يقوم المصري بالخارج بفتح حساب إلكتروني على تطبيق سيارات المصريين بالخارج برقم تعريفي (ID) مميز من خلال إدخال بياناته الشخصية (الاسم رباعياً – تاريخ الميلاد - دولة الإقامة – الرقم القومي – رقم مستند الإقامة في البلد الأجنبي ونوعه – وسيلة التواصل – بيانات حسابه البنكي بالخارج).

تقدير المبلغ النقدي المستحق في كل حالة على حدة للسيارات

ومن ثم رفع المستندات على التطبيق تمهيداً للتسجيل الأولي للسيارة، وهي صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية، ومستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أوجواز سفر أجنبي سار، وكشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب، وقيد زواج أو شهادة ميلاد إذا كان الطالب أحد أفراد الأسرة.

وأظهر التقرير خطوات التسجيل الأولى للسيارة حيث يتم بعد فتح الحساب الإلكتروني تعبئة بيانات السيارة الأساسية والتي تشمل نوع السيارة (جديدة أم مستعملة)، وتاريخ أول ترخيص (مالك أول أو غير ذلك)، وبلد المنشأ، وسنة الصنع، والسعة اللترية، ودولة ميناء الشحن، ومدى احتواء السيارة على تجهيزات خاصة أو استثنائية أو غير نمطية، ومدى استيفاء شروط تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية من عدمه.

ووفقا للتقرير أيضاً، فإنه بمجرد تعبئة البيانات المطلوبة يقوم التطبيق تلقائيًا بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة وفقاً لفئة السيارة في الجداول (عالية ـ متوسطة ـ عادية) داخل كل ماركة، بينما يتم تقدير المبلغ النقدي المستحق في كل حالة على حدة للسيارات غير الواردة بالجداول، وذلك بموجب استعلام يقدم عبر التطبيق من الطالب إلى مصلحة الجمارك، على أن يتم الرد على هذا الاستعلام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطالب للبيانات والمستندات اللازم توفيرها لإتمام التقدير، فيما تتولى مصلحة الجمارك تحديث تلك الجداول.