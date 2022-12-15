أسبوعان مهلة للمحال ورحلة ميسى ومودريتش في عدد «الجمهورية» الأسبوعي

صدر اليوم الخميس العدد الأسبوعي لجريدة الجمهورية، الصادرة عن دار التحرير، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق، الذي كتب مقالا بعنوان «مصر- السيسي .. وقارة المستقبل»، وشمل العدد أخبارا سياسية واقتصادية ورياضية فضلا عن مقالات لعدد من كبار الكتاب.

جريدة الجمهورية

وجاء في عناوين الصفحة الأولى من العدد الأسبوعي لجريدة الجمهورية ما يلي:

- الرئيس السيسي لقيادات الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكي: علاقاتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية.. ونهدف لتعزيز الشراكة في مختلف المجالات.

- موقفنا ثابت في قضية سد النهضة.. صون أمننا المائي من خلال اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.

- قيادات الحزب الجمهوري: مصر حليف رئيسي لأمريكا بالشرق الأوسط.

- د. مدبولي في مؤتمر صحفي: «أسبوعان» مهلة للمحلات.. لوضع «الأسعار» على السلع

مونديال قطر 2022

وشمل العدد موضوعات رياضية، وجاء في عناوين الصفحة الأولى تحت باب يوميات المونديال قطر 2022:

- رحلة ميسي تقترب من «الحلم».. ومودرتش من «النهاية».

- مهاجم «سوبر» في الأهلي بأوامر كولر.

- في الدوري اليوم: أسوان وسيراميكا.. والاتحاد وفاركو.. والداخلية وسموحة.. والمقاولون وإنبي.