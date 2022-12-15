3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق بكافيه بالطالبية.. ومصرع سائق في انقلاب ميكروباص بالعياط

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل كافية فى شارع محمد حسن بمنطقة الطالبية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات، تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كافية فى منطقة الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته، ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

مصرع سائق إثر انقلاب ميكروباص فى منطقة العياط

وفي سياق آخرلقى سائق مصرعه، إثر حادث انقلاب ميكروباص بقرية العطف نطاق منطقة العياط، تم نقل المتوفى إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل. تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من هيئة الإسعاف بوقوع حادث مروري بقرية العطف بمنطقة العياط، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها ونتج عن الحادث وفاة السائق و جري نقله إلي المشرحة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.