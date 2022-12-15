طالبة بـ«ثانية إعدادي» تقتل شقيقتها وتصيب الأخرى في الهرم

قدمت فتاة بالصف الثانى الاعدادى على قتل شقيقتها وإصابة الشقيقة الأخرى بعد أن فشلت فى قتلها بسبب بسبب معاملة والديها وتفضيل شقيقتيها عليها ، تم نقل المتوفية والمصابة إلى مستشفى الهرم ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الجريمة

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث اخطارا من اللواء علاء فتحى نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغ من مستشفى الهرم بوصول ، طفلة 12 سنة طالبة بالصف السادس الابتدائى مصابه بحالة اختناق شديد وأثار احمرار حول الرقبة وتم حجزها بالعناية المركزة ، شقيقتها 5 سنوات " متوفية " أثر اصابتها بطعنات متفرقة بالرقبة " 14 طعنة ونزيف حاد وجروح وخزيه بالظهر ، دائرة القسم على الفور امر العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب بأنتقال المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الهرم والقوة المرافقة له.

وبالأنتقال والفحص تم التقابل مع الوالد 43 سنة عامل ، الوالدة 36 سنة بائعة ملابس ومقيمان بذات العنوان ، قرارا الوالد انه حال تواجده فى العمل والولدة لقضاء بعض المستلزمات للمنزل تاركا الطفلتان المجنى عليهن رفقة شقيقتهما الكبرى هيام 14 سنة طالبة بالصف الثانى الاعدادى اخبرتها بقيام مجهولان بالتعدى على المجنى عليهما .

سوء معاملة والديها وتعديهم عليها بالضرب

وبمناقشة المجنى عليها الأولى قررت بقيام شقيقتهما الكبرى بالتعدى عليهما واحداث اصابتهما وانتى أودت بحياة الثانية ، تم معاينة الشقة وتبين عدم وجود ثمة تلفيات وعثر بالمطبخ على سكين مدمم وبمواجهة شقيقة المجنى عليهما اعترفت بارتكابها الواقعة بسبب سوء معاملة والديها وتعديهم عليها بالضرب وتفصيل شقيقتيها المجنى عليهما ، الأمر الذى آثار ضغينتها وانتهزت عدم وجود والديها وتعدت على شقيقتيها لأزهاق روحهما واستخدمت السكين المعثور عليها فى التعدى على المجنى عليها الثانية وحاولت خنق المجنى عليها الأولى القى القبض عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام ابوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات