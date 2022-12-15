حياة كريمة بالمنوفية: تنفيذ 1251 مشروعا بنسبة تصل إلى 99%

تشهد القرى والمحافظات التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، طفرة في العديد من القطاعات المختلفة، حيث تعمل المبادرة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، من أجل الارتقاء بالريف المصري، من خلال إنشاء المشاريع المختلفة، وتوفير الخدمات في القرى المحرومة والمحافظات الحدودية.

مشروعات حياة كريمة في قطاع التعليم

في محافظة المنوفية، عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تطوير البنية التحتية في عدد من القطاعات الخدمية في القرى التابعة لمركزي أشمون والشهداء، حيث وصل إجمالي مشروعات المبادرة بهما إلى 1251 مشروعا.

وأولت «حياة كريمة» اهتماما كبيرا بقطاع التعليم، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات بهذا القطاع 137 مشروعا بمركزي أشمون والشهداء، منها 97 بقرى أشمون و40 بقرى الشهداء، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 99%.

مشروعات حياة كريمة في قطاع الصحة

تنوعت المشروعات بين إنشاء مدارس جديدة وتوسعات، إذ وصل الإجمالي إلى إنشاء 49 مدرسة جديدة، وعمل صيانة شاملة لـ88 مدرسة بقرى المركزيين.

أما عن قطاع الصحة، فقد وصل إجمالي مشروعات حياة كريمة إلى 63 مشروعا، جاء منها 20 بمركز الشهداء، و43 مشروع في مركز أشمون، ووصلت نسبة تنفيذها إلى 88%، وهي المشروعات التي تنوعت بين إنشاءات جديدة، وصل عددها إلى 44 مشروعا، ومشاريع الصيانة التي وصل عددها إلى 19 مشروعا.

ويأتي هذا في إطار الجهود التنموية التي تنفذها الدولة المصرية لإحداث التطور المرجو في الريف المصري، من خلال توفير الخدمات المختلفة في القرى المحرومة.