اختناق ربة منزل وطفلتيها بعد تسرب للغاز في منزل بكفر الشيخ

لقيت ربة منزل مصرعها وأُصيبت طفلتاها باختناق، نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز، في إحدى قري مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهن إلى مستشفي رشيد المركزي.

تفاصيل الواقعة والبلاغ عن الحادث

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، وكذلك مأمور مركز شرطة مطوبس، بورود بلاغ من أهالي إحدى القري، التابعة لمركز مطوبس، بانبعاث رائحة غاز بمنزل في القرية، وعقب الدخول للمنزل فوجئ الأهالي بربة منزل وطفلتيها مصابات بحالة اختناق.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، تبين وفاة ربة منزل، تُدعي «ج.ع.ا»، 30 عاما، عقب وصولها إلى المستشفى، ووضعها بمشرحة المستشفي، وبإصابة طفلتيها، «د.ح.ا»، 15 سنة، وشقيقتها «ج.ح.ا»، 10 سنوات، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما داخل مستشفي رشيد المركزي، تبين إصابتهما بحالة إغماء نتيجة استنشاق غاز تسرب من إحدى أسطوانات البوتاجاز.

وفاة ربة المنزل نتيجة اسفكسيا الخنق

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثمان ربة المنزل، أكد أنّ الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق، ولا توجد شبهة جنائية، وبسؤال الطالبتين المصابتين عقب إفاقتهما أكدتا أنه لا توجد شبهة جنائية، وأنهن استيقظن من النوم علي رائحة غاز، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة تولت التحقيق.