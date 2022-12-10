رئيس «طاقة النواب»: حقل نرجس كشف جديد للغاز بالمتوسط

أشاد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإعلان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اكتشاف بئر غاز جديدة أطلق عليها «نرجس-1 X» بالبحر المتوسط، شمال العريش في منطقة الامتياز الممنوحة، لشركات شيفرون وإيني الإيطالية، وثروة المصرية، ويصل احتياطي البئر الجديد، إلى نحو 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.

اكتشاف البئر الجديدة يمثل دفعة كبيرة لمصر

وأكد «عوض الله» في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن مصر كثفت خلال الفترة الماضية من الاستكشافات، مشيرا إلى أن اكتشاف البئر الجديدة، يمثل دفعة كبيرة لمصر، لتعويض أي نقص في إنتاجها، وتلبية احتياجات أكثر وتصدير كميات أكبر من الغاز.

وأوضح رئيس «طاقة النواب»، أن زيادة الاكتشافات والتعاون مع الشركات العالمية، سيؤدي لزيادة غير مسبوقة في الإنتاج، مع تعاظم دور منتدى المتوسط كمُورد للغاز، لتأمين جانب من الإمدادات اللازمة لتلبية الطلب الإقليمي.

مصر لديها كل الإمكانات لتصبح مركزا إقليميا للطاقة

ولفت إلى أن مصر لديها كل الإمكانات لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، حاصة أن منتدى المتوسط أصبح تجمعا دوليا مهما لصناعة الغاز بالمنطقة، هدفه الأول دعم التعاون بين أعضائه لتحقيق الاستفادة المثلى من موارد الغاز والبنية التحتية.

وأشار إلى أن مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز في البحر المتوسط، من خلال الاستفادة بمحطات الإسالة التي تمتلكها، التي يمكن من خلالها استيراد الغاز المكتشف في دول شرق المتوسط، من أجل تسييله وإعادة تصديره، بما يؤكد أهمية الدور المصري في مستقبل غاز منطقة شرق المتوسط بموقعها الاستراتيجي والبنية التحتية القوية المتاحة، والاكتشافات الغازية الكبرى، التي حققتها وأنها تعد أفضل خيار استراتيجي واقتصادي وفني، لاستغلال غازات شرق المتوسط.

تحقيق سياسات الاكتفاء الذاتي

وأضاف أن مصر تتبنى سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإمدادات المحلية، والتصدير من المنشآت وشبكات الأنابيب المتوفرة باستيراد الغاز من الدول المجاورة، والاكتفاء الغازي المصري، وهناك الاحتياط الضخم لحقل «ظهر»، والإمدادات المحلية تلبى حاجات مصر الغازية لسنوات.