رئيس جامعة حلوان: تطبيق معايير مكافحة الفساد يضمن جودة التعليم

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن كل المؤسسات معنية بمكافحة الفساد: «يجب أن يكون لدينا الدافع لتطهير أنفسنا لكي نقوم بصناعة جيل واعٍ نؤمن مستقبله ونهيئه بصدق لكي يكون لديه الولاء والإنتماء لبلده ووطنه».

ودعا الدكتور السيد قنديل، خلال مشاركته في احتفالية الرقابة الإدارية، لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، للعمل بمنتهى الجدية والأمانة.

التزام الجامعة بتفعيل المرحلة الثانية لاستراتيجية مكافحة الفساد

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن الجامعة بدأت تطبيق معايير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ طرحها، واستطاعت تنفيذ بعض أهدافها وتحقيق العديد من الأنشطة والإنجازات على مختلف المستويات التعليمية والإدارية بالجامعة، بما يضمن جودة العملية التعليمية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، على التزام الجامعة بتفعيل المرحلة الثانية لاستراتيجية مكافحة الفساد 2019 - 2022، وبرهن على ذلك بتنفيذ العديد من الأنشطة والممارسات المطلوبة فى هذا الصدد، موضحاً إتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية وتفعيل التحول الرقمى بما يحقق النزاهة والشفافية في أرجائها.

ونوه إلى أنه يجري العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة، وذلك بالإعلان عن إطلاق مبادرة GRACE الخاصة بتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد وهي مبادرة أطلقها UNODC مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة وبمتابعة وإشراف هيئة الرقابة الادارية المصرية، ووزارة التعليم العالي، والتي تهدف إلى إكساب المجتمع الدولي المعرفة والخبرة في العمل مع المعلمين والأكاديميين والشباب وسلطات مكافحة الفساد لتعزيز ثقافة رفض الفساد.

ويبينار لأعضاء هيئة التدريس للتعريف بالاستراتيجية

من جانبه، أشارت الدكتورة حنان كمال، مقرر لجنة مكافحة الفساد بجامعة حلوان، أن اللجنة تعقد اليوم، ويبينارا لأعضاء هيئة التدريس للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والاحتفال بإطلاق المبادرة العالمية GRACE.

يذكر أن هيئة الرقاية الإدارية، نظمت احتفالية، لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بالإضافة إلى ممثلي بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول العربية والأجنبية.

كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي تسعى لتحقيق رؤية مصر 2030

وفي سياق منفصل، استقبل رئيس جامعة حلوان، اللجنة العلمية الدائمة للحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين، وذلك في ضوء دعمه الدائم والمستمر للبحث العلمي، وأكد على أهمية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في المساهمة الفعالة في خدمة المجتمع وإتاحة الفرصة أمام الجميع لتعلم تقنيات الحاسبات ونظم المعلومات بما يخدم قضايا التنمية لدخول عصر المعلومات وذلك بتأهيل القوى البشرية اللازمة لسوق العمل في العصر الجديد مع قدرتها على التنافس في هذا المجال.

وأشار الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي تسعى لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول فى مصر، ومواكبة الاعتماد العالمي على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.