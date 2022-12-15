محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: ملف الطاقة محل خلاف بالقمة الأوروبية

قال أكثم سليمان الكاتب والمحلل السياسي، إن الملفات المتعارف عليها والتي أصبح بها نوع من الروتينية كملف الأزمة الروسية الأوكرانية لم تكن جديدة بمثل هذه القمة، فالدعم لأوكرانيا هي سياسة أوروبية معلنة، إذ إنّ الحديث حول حول نحو 18 مليار يورو، وفي هذه النقطة لا ينتظر أن يكون هناك الكثير من التغيرات إلا أن هناك إشكاليات بالنقطتين الثانيتين، وهم ملف العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وملف الطاقة.

ملف الدعم الأمريكي أبرز ملفات الخلاف بالقمة الأوروبية

وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، أنّ الإشكالية الأولى تتعلق بملف علاقات أوروبا مع الولايات المتحدة الأمريكية إقتصاديًا، وهو ما أشار إليه الرئيس الفرنسي ماكرون من ضرورة وجود جواب أوروبي سريع وقوي على إجراءات الدعم الأمريكية التي يقول بعض الخبراء إنّها تمثل ما يشبه حربًا اقتصادية على أوروبا في هذه النقطة سيكون هناك الكثير من الأخذ والرد بين المؤيدين لمثل هذه الأفكار المكرونية إنّ صح التعبير ومن يحاول معالجة الأمور بهدوء والحفاظ على صفاء الأجواء مع واشنطن.

ملف الطاقة يمثل خلاف بالقمة الأوروبية

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي أن النقطة الثانية الشائكة هي تتعلق بملف الطاقة، إذ ليس سرًا أن اجتمعا وزراء الطاقة الأوروبيين قبل يومين لم يصل إلى أي نتائج فيما يتعلق بسعر الغاز بما ينذر بوجود خلافات داخلية يخشى المعارضون مثل هذه الإجراءات أن تتجه الناقلات إلى الدولالتي تدفع أكثر بديلًا عن أوروبا وهو أمر صعب في ظل الأزمة الحالية في أوروبا حيث يحتاجون لكل متر مكعب من الغاز.