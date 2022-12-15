طليقة ماجد المصري تتعرض لأزمة صحية.. «هبوط في الدورة الدموية»

أعلنت منى عباس الشهيرة بـ«منى إش إش» طليقة الفنان ماجد المصري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، تعرضها لأزمة صحية.

وكتبت مني إش إش قائلة: «جالي الدور إللي ماشي الحمدلله تكسير عظم وصداع جامد و زغللة وحرارة عالية وكحة واحتقان في الزور والأنف، غير الهبوط في الدورة الدموية، الشفاء من عندك يارب».

مني إش إش تذيل المرارة

وكانت أعلنت منى إش إش، في يونيو الماضي إجرائها لعملية جراحية لإزالة المرارة: «الحمد والشكر لله على نعمة الصحة والعافية، أنا بجد مابقتش ألحق أفوق ومش قادرة أتحمل ألم، لكن راضية جدا والله العظيم.. الأسبوع اللي فات كان من أصعب أيام حياتي، عملت عملية المرارة بس اتألمت جدا وما زلت والله».

وتابعت: «يا رب هون عليا اللي جاي، حبيت أشارككم اللحظات الصعبة زي ما بشارككم اللحظات الحلوة، اشكروا ربنا على كل حال.. ربنا يحفظكم ويبارك في صحتكم».