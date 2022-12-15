كيف تحصل على تأمين العمالة غير المنتظمة؟.. اعرف المستندات المطلوبة

اهتم قانون التأمينات الاجتماعية بإدراج العديد من فئات المجتمع المصري تحت مظلته، من خلال صرف التأمينات الاجتماعية المختلفة للمؤمن عليهم، كالمعاشات والتأمين الصحي وتأمين المرض وغيره، ويجهل فئة العمالة غير المنتظمة، حيث تم إدراجهم كذلك ضمن مظلة التأمينات، وحدد القانون عدد من الأوراق التي لابد من تقديمها ليحصل مواطن العمالة غير المنتظمة على تأميناته.

كيفية الحصول على تأمين العمالة غير المنتظمة

وقال هاني صبري لبيب المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن هناك عددا من الأوراق والمستندات حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لابد من تقديمها حتى يحصل على التأمين، وهو ببساطة التقدم بنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه، مرفقا به المستندات التالية:

- صحيفة البيانات الأساسية.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة.

- بيان بمدى استحقاق المؤمن عليه معاش آخر.

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

فئات العمالة غير المنتظمة

وأوضح لبيب ان العمالة غير المنتظمة قدد حددهم القانون، حيث قال: «حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فئات العمالة غير المنتظمة، وهم من يمتهنون مهنة تحفيظ القرآن الكريم والمقرؤون، أو خدم المنزل، وعمال التراحيل، وغيرهم من المهن».

وأشار لبيب إلى أن المهن التي تعتبر عمالة غير منتظمة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات هي:

- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.

- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواء ملاكا أو مستأجرين بالأجرة.

- العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين.

- العاملون فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.

- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.