تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال المطلة على محور لطفية النادي وشارع الصاعقة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال المرافق لعدد من المنشآت المطلة على محور لطفية النادي، وشارع الصاعقة.

وتقرر تنفيذ أعمال الحفر المشكوف، على النحو التالي:

القطع العرضي لمحور لطفية النادي بمنتصف الوصلة بين شارع الصاعقة والميدان رقم (1)، المطل على شارع الهيئة العربية للتصنيع، مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة في مدة زمنية «سبعة أيام» ليلاً ونهارا، اعتبارا من الساعة 6 مساء الخميس.

القطع العرضي لشارع الصاعقة، بعرض 3 حارات مرورية «عقب تقاطعه مع محور لطيفة النادي بمسافة 50 مترا»، بجوار الرصيف الأيمن، للقادم من طريق السويس، إتجاه محور المليون شجرة، دون تنفيذ أعمال الغلق الكلي لنهر الطريق، في مدة زمنية «18 ساعة» ليلا ونهارا، اعتبارا من الساعة 6 مساء اليوم، وحتى الساعة 12 ظهر غدا الجمعة، ما يستلزم إجراء بعض التعديلات لتسيير الحركة المرورية.. ولذلك على النحو التالي:

القادم من الطريق الدائري، تجاه شارع الصاعقة، يسلك يسارا شارع الهيئة العربية للتصنيع من الميدان رقم (1) فيميناً مسطح كوبري الجيش، فيميناً شارع الصاعقة.

القادم من شارع الصاعقة إتجاه الطريق الدائرى يسلك محور لطفية النادى «الاستبقاء على نصف الإتجاه طوال فترة الأعمال».

كما جرى تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إصلاح عطل طارئ، في خط مياه بطريق النصر، ووجود تسريب مياه بمنزل كوبري كمال الجنزوري، عن طريق القطع العرضي لعدد 3 مواقع على النحو التالي:

القطع العرضي لشارع أحمد فخرى، عند تقاطعه مع طريق النصر أسفل كوبرى كمال الجنزورى، فى المتجه إلى شارع عمر بن الخطاب في مدة زمنية «ليلة واحدة» ليلاً فقط بداية من الساعة 1 صباحا بعد منتصف الليل يوم الخميس الموافق 15/12/2022، حتى الساعة 6 صباحا من نفس اليوم.

القطع العرضي لمحور النصر للمتجه إلى شارع حسن المأمون، ما بعد منزل كوبرى كمال الجنزوري، تجاه شارع حسن المأمون بمسافة 150 متر فى مدة زمنية «ليلة واحدة» ليلاً فقط، بداية من الساعة 1 صباحا بعد منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 16/12/2022، وحتى الساعة 6 صباحا من نفس اليوم.

القطع العرضي بمحور النصر عند تقاطعه مع شارع حسن المأمون فى مدة زمنية (ليلة واحدة) ليلاً فقط، بداية من الساعة 1 صباحاً بعد منتصف الليل يوم السبت الموافق 17/12/2022، حتى الساعة 6 صباحا من نفس اليوم.

على أن يتم تنفيذ الأعمال (ثلاثة ليالى)، ليلاً فقط من الساعة 1 صباحاً وحتى 6 صباحاً من نفس اليوم فقط وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين 15،16،17/12/2022 فقط على أن يتم إعادة الوضع لأصله فى تمام الساعة 6 صباحاً عقب الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وبصفة يومية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.