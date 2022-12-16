طقس السويس اليوم.. دافئ نهارا والصغرى تسجل 13 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الخبراء لطقس اليوم الجمعة، في محافظة السويس، موضحة أنه يسود طقس غائم جزئيا مع تكون الشبورة المائية صباحا، وانخفاض الحرارة ليلاً.

طقس السويس اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية أن طقس السويس اليوم بارد خلال ساعات الصباح الأولى، دافئ نهارا وبارد ليلا، مع انخفاض الحرارة آخر ساعات الليل، لتصل إلى 13 درجة مئوية.

وأوضحت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات الخبراء لطقس السويس اليوم الجمعة، أن درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13 مئوية، ونسبة الرطوبة 61%، مع توقعات بسقوط أمطار بنسبة 10% تقريبا، وسرعة الرياح 19كم/ساعة، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

استعدادات لمواجهة تقلبات الطقس

وكانت محافظة السويس أعلنت رفع درجة الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية وآثارها، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بالتأكيد على الجهات المعنية «كهرباء وصرف صحي ورؤساء الأحياء»، بمراجعة جاهزية مختلف المعدات اللازمة للتدخل الفوري من سيارات شفط وإزالة لتجمعات المياه، حال حدوث ذلك، مع التأكيد على عمل البيارات الخاصة بتصريف مياه الأمطار ومحطات الصرف الصحي بكامل كفاءتها.