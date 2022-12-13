طقس السويس اليوم.. بارد ليلا ودرجة الحرارة الصغرى 14 مئوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات لحالة الطقس اليوم، الثلاثاء في محافظة السويس، لافتة إلى أنه سوف يسود طقس غائم جزئيًا في ساعات النهار، بارد في آخر الليل، مائل للبرودة صباحًا، مع توافر فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 3% تقريبًا، وتتكون الشبورة المائية على الطرق من وإلى السويس صباحًا حتى الخميس المقبل.

انتظام حركة المرور

وتشهد محافظة السويس حالة من انتظام حركة المرور في أحياء المدينة الخمسة، وتستمر الأجهزة التنفيذية في رفع درجة الاستعداد لمواجهة الآثار التي قد تنتج في حال وجود تقلبات جوية.

وشدد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، على الجهات المعنية بالجاهزية للتدخل الفوري، والتأكيد على كفاءة عمل المعدات الخاصة بشفط وتجريف المياه وكفاءة بيارات تصريف الأمطار والصرف الصحي.

قراءات الطقس في السويس

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية قراءات طقس السويس اليوم الثلاثاء، إذ تصل درجة الحرارة العظمى إلى 23 والصغرى إلى 14 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 60%، وسرعة الرياح 10كم/ساعة.

حالة البحر الأحمر

وذكر بيان هيئة الأرصاد أن حالة البحر الأحمر خلال طقس اليوم الثلاثاء ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ومتر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.