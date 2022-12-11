طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا وانخفاض الحرارة ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة طقس السويس اليوم الأحد، موضحة أنه غائم جزئياً وبارد ليلاً، مع تكون الشبورة المائية على الطرق خلال ساعات الصباح الأولى.

الطقس في محافظة السويس اليوم

وسجلت درجات الحرارة في طقس السويس اليوم، العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، بينما سجلت نسبة الرطوبة 45%، وسرعة الرياح 10 كيلو مترات/ساعة، وتنعدم فرص سقوط الأمطار.

حالة البحر الأحمر اليوم

وذكر بيان الأرصاد، أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر الأحمر اليوم خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

استعدادات محافظة السويس لمواجهة الأمطار

وكانت محافظة السويس أعلنت رفع درجة الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية وآثارها، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بالتأكيد على الجهات المعنية «كهرباء وصرف صحي ورؤساء الأحياء»، بمراجعة جاهزية مختلف المعدات اللازمة للتدخل الفوري من سيارات شفط وإزالة لتجمعات المياه، حال حدوث ذلك، مع التأكيد على عمل البيارات الخاصة بتصريف مياه الأمطار ومحطات الصرف الصحي بكامل كفاءتها.