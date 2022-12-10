طقس السويس اليوم.. بارد ليلا والعظمى تسجل 23 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم السبت في محافظة السويس، حيث يسود طقس غائم جزئيا، مائل للبرودة صباحا وأول الليل، بارد آخر الليل.

طقس السويس اليوم

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية توقعات الأرصاد وبيانات قراءات الطقس اليوم، موضحة أن درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13 درجة، ونسبة الرطوبة 42%، وسرعة الرياح 13كم/ساعة، مع انعدام فرص سقوط أمطار.

حالة البحر الأحمر اليوم

وذكر بيان هيئة الأرصاد، أن حالة البحر الأحمر اليوم من المتوقع أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وكانت محافظة السويس أعلنت رفع درجة الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية وآثارها، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بالتأكيد على الجهات المعنية «كهرباء وصرف صحي ورؤساء الأحياء»، بمراجعة جاهزية مختلف المعدات اللازمة للتدخل الفوري من سيارات شفط وإزالة لتجمعات المياه، حال حدوث ذلك، مع التأكيد على عمل البيارات الخاصة بتصريف مياه الأمطار ومحطات الصرف الصحي بكامل كفاءتها.