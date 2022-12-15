حجز شقق تطوير عواصم المحافظات.. الرابط وخطوات التسجيل خطوة بخطوة

أعلن صندوق التنمية الحضارية، عن فتح باب حجز شقق تطوير عواصم المحافظات، الأحد المقبل في 9 أقاليم مختلفة، بصورة إلكترونية من خلال بنك الإسكان والتعمير، ويستمر حتى يوم الخميس 12 يناير 2023، على وحدات سكنية فاخرة كاملة التشطيب، يتم تسليمها بشكل فوري.

وأوضحت كراسة شروط مشروع تطوير عواصم المحافظات، عن خطوات حجز شقق تطوير عواصم المحافظات، والتي تتم من خلال 3 مراحل أساسية وهي التسجيل والمراجعة والحجز، متفرع منها العديد من الخطوات الفرعية.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن رابط وخطوات حجز شقق تطوير عواصم المحافظات، خطوة بخطوة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

رابط حجز شقق تطوير عواصم المحافظات

وبحسب كراسة شروط مشروع تطوير عواصم المحافظات، فإنّ رابط حجز شقق مشروع داره ستتم من خلال بنك التعمير والإسكان من خلال الضغط هنا.

خطوات التسجيل لحجز شقق عواصم المحافظات

يتم التقدم على حجز الوحدات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18/12/ 2022 حتى الخميس 12/1/2023. التقديم على الموقع الإلكتروني لبنك الإسكان والتعمير بدون كلمة مرور. استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل «المساحات، والأسعار، وأرقام العمارات» مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل «فيديو أو مكتوبة»، دون الحاجة للتسجيل بالموقع. في حالة عدم وجود حساب للمتقدم على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك يقوم المتقدم بالضغط على تسجيل حساب جديد، ثم إتباع التعليمات الخاصة بإنشاء الحساب الجديد عن طريق إدخال البيانات الأساسية وتشمل «اسم العميل، والعنوان، والرقم القومي، والبريد الإلكتروني للعميل، ورقم التليفون، كما يتم إرفاق صورة البطاقة الشخصية للعميل»، وفي حالة الحجز باسم القُصّر يتم إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي للولي الطبيعي أو الوصي وجه وظهر في ورقة واحدة وشهادة ميلاد القصر. في حالة ما إذا كان المتقدم لحجز شقق تطوير عواصم المحافظات شخصًا اعتباريًا فإنّه يكون للمثل القانوني أو صاحب الشركة أو المفوض التسجيل باسمه الشخصي والرقم القومي الخاص به. يفضل تسجيل البريد الإلكتروني «الإيميل» خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور. يتم إرسال رسالة نصية على رقم التليفون المسجل من قبل العميل تحتوي على كلمة مرور مؤقتة، ويتم استخدامها لإنشاء كلمة السر الدائمة من اختيار المتقدم. بعد انتهاء عملية التسجيل على الموقع يتم تسجيل الدخول مرة أخرى للموقع باسم المستخدم وكلمة السر، ثم اختيار المشروع المطلوب حجز الوحدات به واستخراج رقم الاستمارة، وهو الرقم الذي سوف يتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز. يقوم العميل بتحويل مبلغ وقدره 75 ألف جنيهًا مقدم الحجز بالإضافة إلى مبلغ 600 جنيهًا مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأة على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب رقم الاستمارة من بنك التعمير والإسكان بأحد طرق السداد التالية:

التحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق ACH.

سويفت كود HDBKEGCAXXX.

التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

السداد النقدي بأحد فروع بنك التعمير والإسكان.

11. سيتم إرسالة SMS تفيد وصول مبلغ الحجز وذلك خلال 72 ساعة «3 أيام عمل»، من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان وفي حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز إتصالات البنك على رقم الخط الساخن 19995، أو أرقام الهاتف المحمول 01016711244 / 01016511744، أو عبر الإيميل hdb-mobadra@hdb-egy.com.

الخطوة الثانية لحجز شقق عواصم المحافظات

يتم عمل مراجعة داخلية بالبنك من الأحد 15 يناير حتى الخميس الموافق 19 يناير.

يتم إرسال رسالة نصية للعملاء المخالفين في خلال مدة المراجعة وللعميل الحق في مراجعة البنك في سبب المخالفة وذلك عن طريق الإتصال بالخط الساخن أو الإيميل.

حجز شقق تطوير عواصم المحافظات

يتم الحجز «اختيار الوحدات» اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح الأحد الموافق 22/1/2023 وحتى الساعة الحادية عشر مساء الخميس الموافق 26/1/2023، الموافق عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي. ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها. ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز. ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدة المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي «المحافظة – المدينة – المنطقة - رقم العمارة - رقم الوحدة». الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

خطوات استرداد مقدم الحجز في حالة الإلغاء

في حالة عدم قيام العميل بحجز أي وحدة من الوحدات المعروضة يتم رد المبالغ المسددة وفقًا لما يلي:

سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة.

يتم رد المبالغ المسددة بناء على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به.