شروط حجز شقق تطوير عواصم المحافظات وموعد التقديم.. «على المفتاح»

طرح الآلاف من الشباب، تساؤلًا حول شروط حجز شقق تطوير عواصم المحافظات، والتي ستبدأ قريبًا في 9 محافظات مختلفة، وينتظرها الجميع بفارغ الصبر، حيث ستستقبل أفرع بنك التعمير والإسكان الراغبين في التقديم للحصول على شقق المرحلة الأولى وعددها نحو 1284 وحدة سكنية كاملة التشطيب «على المفتاح» خلال أيام.

وتنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن شروط حجز شقق تطوير عواصم المحافظات، وأماكنها، وموعد الحجز في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد حجز شقق تطوير عواصم المحافظات

وحول موعد حجز شقق تطوير عواصم المحافظات، أعلن صندوق التنمية الحضارية في وقت سابق، أنّه سيتم فتح حجز شقق تطوير عواصم المحافظات «مشروع داره»، بدءًا من الأحد المُقبل حتى يوم الخميس 12 يناير 2023، من خلال موقع بنك الإسكان والتعمير.

شروط حجز شقق تطوير عواصم المحافظات

وفيما يخص شروط حجز شقق تطوير عواصم المحافظات، بحسب بيان صندوق التنمية الحضارية، فإنّها تتمثل في الآتي:

الحجز بصورة الرقم القومي للمتقدم.

إذا كان المتقدم للحجز قاصر فإنّه يتم تسليم شهادة ميلاده بالإضافة إلى صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر أو الوصي على الطفل.

أن تكون صورة البطاقة وش وضهر في ورقة واحدة.

التقديم يتم بصورة إلكترونية على موقع البنك.

أسعار شقق تطوير عواصم المحافظات

ولم يتم الإعلان عن أسعار شقق تطوير عواصم المحافظات، حتى الآن، وسيتم الإعلان عنها في كراسة الشروط، بينما أوضح صندوق التنمية الحضارية، أنّ أسعار المتر في شقق المشروع، ستتراوح بين 10 إلى 20 ألف جنيه.

أماكن شقق تطوير عواصم المحافظات

وتتوفر أماكن شقق تطوير عواصم المحافظات في 9 أقاليم مختلفة بأعداد محددة بثلاث مساحات مختلفة، وهي 90 مترًا، و127 مترًا، و179 مترًا، كالتالي: