تفاصيل حجز شقق تطوير عواصم المحافظات.. 12 شرطا للحصول على وحدة فاخرة

أعلن صندوق التنمية الحضارية «مشروع داره»، فتح باب حجز شقق تطوير عواصم المحافظات في الفيوم، بدءًا من الأحد المُقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري، وحتى يوم الخميس 12 يناير المُقبل، وذلك لحجز 160 وحدة سكنية في عمارتين سكنيتين شاملتين الدور الأرضي.

وأوضحت كراسة شروط حجز شقق تطوير عواصم المحافظات، أنّ التخصيص بأسبقية الحجز أونلاين على موقع بنك التعمير والإسكان.

وتنشر "الوطن" شروط حجز شقق تطوير عواصم المحافظات بمحافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

شروط حجز شقق تطوير عواصم المحافظات

وبحسب كراسة شروط حجز شقق تطوير عواصم المحافظات في محافظة الفيوم، والاشتراطات العامة لها، هناك 12 شرطًا تتمثل في:

أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا، وله أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولي طبيعي على قاصر أو وصي عليه بموجب قرار وصاية، ويجوز للأشخاص الاعتبارية التقدم لحجز الوحدات وذلك بشرط استخدام الوحدة أو الوحدات التي تخصص لهم في الغرض المخصصة لأجله. يعتبر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضارية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 والقانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رققم 692 لسنة 2019، والقانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2022، وكذا اللوائح والأسس والقواعد المعمول بها بصندوق التنمية الحضرية، وكافة القوانين ذات الصلة، وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد بشأنه نص فيها. يقر المتقدم للحجز بأنّه عاين الوحدة المتقدم على حجزها المعاينة التامة النافية للجهالة شرعًا وقانونًا وقبل شرائها على الحالة والوصف الراهن للطرح. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان ومتممان لأحكامه. الوحدات السكنية المعروضة للبيع على النحو الموضح بالكروكيات المرفقة مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق لوائح الصندوق المعمول بها بهذا الشأن مع حق الصندوق في فسخ العقد دوم تنبيه أو إنذار، أو استصدار حكم قضائي وإتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط، ويتم التغيير فقط في حالة موافقة الصندوق وسداد فرق سعر تغيير النشاط، وكذا موافقة جهة الإدارة المختصة طبقًا للقواعد المطبقة لديهم في هذا الشأن . لا يجوز إجراء أي تعديل أو تغيير في التقسيم الداخلي للوحدة، أو تغيير أماكن الحمامات أو المطابخ والتي يتم توصيل المرافق إليها من الخارج والمحدةة بالرسومات الهندسية للوحدة إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الصندوق والجهات الإدارية المختصة بما لا يخل بالسلامة الانشائية للمنشأة أو للآخرين، كما لا يجوز تعديل لون الطلاء أو إجراء أي تعديل للواجهات الخارجية أو الشرفات بما يشوه المظهر العام للمشروع. يقر المتقدم لحجز شقق مشروع داره، بأنّه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز وسداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط. يقر المتقدم للحجز بصحة عنوانه المثبت باستمارة التقدم للحجز، وتعتبر الخطابات والمراسلات المرسلة من جانب صندوق التنمية الحضرية على عذا العنوان، وكذا كافة المراسلات والرسائل النصية المرسلة من بنك التعمير والإسكان على رقم الهاتف المسجل على الموقع الإلكتروني من قبل المتقدم للحجز صحيحة ونافذة ومنتجة لكافة آثارها الثانونية. لكل وحدة سكنية حصة شائعة في الأرض المنشأ عليها العقار الكائن به الوحدة فقط بنسبة مساحة هذه الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى. بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل مساحت خضراء بمساحات مختلفة وفقًا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم إتاحة تلك المساحات بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالصندوق في هذا الشأن . مساحة الوحدة الموضحة بالجداول المرفقة بالكراسة محملة بمنافع وخدمات من المساحة الإجمالية للعقار ومحتسبه من الحدود الخارجية شاملة البلكونات والحوائط والبروزات، ولا عبرة ولا تأثير لذلك على سعر الوحدة المحدد. الأسطح وغرف الخدمات بجميع العمارات المنشأة بالمشروع مملوك ملكية خالصة لصندوق التنمية الحضرية وللصندوق وحدة حق الانتفاع بهما واستغلالهما والتصرف فيهما بأي وجه من أوجه التصرف.

أماكن طرح شقق تطوير عواصم المحافظات

وشيدت شقق تطوير عواصم المحافظات على مساحة 11.21 فدان، تعادل 47108 أمتار مربعة تقريبًا في منطقة الحواتم بمدينة الفيوم.

وتأتي المرحلة الأولى من طرح شقق تطوير عواصم المحافظات، في 9 أقاليم مختلفة وهي الفيوم، والمنيا، والشرقية، ودمياط، وقنا، والمنوفية، وسوهاج، والدقهلية، والسويس.

شقق سكنية بتشطيبات فاخرة

وأنشأ صندوق التنمية الحضارية، مشروع سكني، إداري، تجاري متكامل، على القطعة مُتمثل في 14 عمارة تضم أرضي + 9 أدوار متكررة، مزودة بـ 2 أسانسير، ويحتوي كل دور على 8 شقق سكنية تشطيبات فاخرة، فضلًا عن طرق وفراغات عامة تبلغ مساحتها حوالي 60 من مساحة المشروع.

مساحات خضراء وأنشطة ترفيهية

ويهدف مشروع شقق تطوير عواصم المحافظات إلى تحقيق الخصوصية والرفاهية، وتحقق متطلبات السكان من خدمة أساسية، وخدمية، وتجارية، وبما يتوائم مع المعدلات التخطيطية الحديثة بحيث تتوافر به المسطحات الخضراء والأنشطة الترفيهية والتجارية ليواكب المشروعات المميزة بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وبشكل يحقق الخصوصية.