تفاصيل مبادرة «تحدث معه» لرفع الوعي بالقضية السكانية في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا عن إطلاق مبادرة موجهة للشباب تحت عنوان «تحدث معه»، لمناقشة القضايا الهامة لبناء كيان قوي وداعم للأسرة المصرية، وتقديم أهم المعلومات لرفع الوعي في الأمور الحياتية والأسرية التي يعد أهمها القضية السكانية وتنظيم الأسرة.

تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

قال المحافظ إن المبادرة تأتي في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية، لدعم تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بجودة حياة المواطن وتنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان من خلال ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة وتحسين الخصائص السكانية والبيئية وسد فجوات التنمية، وتنفيذاً لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتفعيل الأنشطة والفعاليات التي تنفذها وحدات الإسكان بالمحافظات، لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي تنفذه الوزارة لدعم المشاركة المجتمعية في حل المشكلات السكانية التي يتم رصدها في مجتمعاتهم المحلية سعيا لتحسين المؤشرات السكانية اللازمة على مستوى المحليات.

تكثيف التوعية بالتنسيق مع الوحدات المحلية

ووجه محافظ المنيا وحدة السكان بالديوان العام للمحافظة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة تحت إشراف الوحدة المركزية بوزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، مع تكثيف التوعية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية بالمحافظة والمجتمع المدني والجامعات الإقليمية لتقديم برامج توعوية وخدمية لرفع الوعي في الأمور الحياتية والأسرية والتي يعد أهمها القضية السكانية وتنظيم الأسرة، والقيم الحياتية والتفاهم الأسري، وتربية الأطفال، وغيرها من المشكلات المجتمعية.

من جانبه، أوضح الدكتور رضا فاروق مدير وحدة السكان بالمحافظة، أن المبادرة تستهدف الرجال والشباب الذكور من مختلف الأعمار، والمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا، مؤكدا أن المبادرة تتم وفقا لجدول زمني معين بما يضمن الوصول للفئة المستهدفة بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة، كما تتضمن عدة محاور منها رصد الاحتياجات وتحديد المشكلات التي تواجه فئة الشباب ووضع الحلول وتنفيذ الأنشطة.