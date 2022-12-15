بشرى سارة.. 4500 وظيفة خالية بالقطاع الخاص في 15 محافظة

بشرى سارة تزفها وزارة القوى العاملة للخريجين والشباب الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، إذ خاطبت 62 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة، الوزارة، لتخطرها عن توافر 4510 وظيفة خالية بها، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغلها خلال شهري ديسمبر 2022 الجاري، ويناير 2023.

وأعلنت الوزارة التفاصيل الكاملة للوظائف، من خلال نشرة التوظيف الدورية التي تصدرها شهريا ونصف شهريا، مؤكدة توافر فرص عمل جديدة في 15 محافظة، هي: «المنوفية، الجيزة، السويس، والإسكندرية، القاهرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، قنا، أسيوط، سوهاج».

وجاء طلب الشركات للوظائف في التخصصات التالية: سائقين، كل المهن الفنية مهندسين «كهرباء- ميكانيكا- زراعي»، مشرفين، ومدير فرع، مندوبين مبيعات، محاسبين منهم 5 %، وبائعين، وعمال إنتاج وأفراد أمن في مواقع متميزة وفنادق خمس نجوم، وأخصائيين تمويل وقروض، وتمويل، ومدرسين، وموارد بشرية، وكل تخصصات وظائف الفندقة، وتخصصات أخرى.

الوزير يوجه المديريات بالتأكد من استلام الوظائف

كان وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتستقبل الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك «الفرص»، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة الفرص التي تقدمها.

وهذه تفاصيل بعض الوظائف الخالية التي تم توفيرها: