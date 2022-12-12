إرشادات «القوى العاملة» لحماية العمالة المسافرة للخارج من النصب

حرصت وزارة القوى العاملة على وضع روشتة وأجندة إرشادات للعمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج، لحمايتهم من الوقوع ضحية عمليات نصب وعقود وهمية لبعض الشركات العاملة في الحاق العمالة للخارج.

تقرير من مكتب التمثيل العمال بسفارة مصر في أبو ظبي

وفي إطار ذلك تلقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي حنان شاهين ،عبارة عن ارشادات عامة للمصريين الراغبين في السفر للعمل بدولة الإمارات،حتى لا يتعرضوا لعملية النصب.

وجاء في بيان صحفي اليوم الاثنين ان التقرير القادم من الامارات جاء تحت عنوان:"التحقق من صحة عقود العمل وأذونات الدخول والتأشيرات"بدأ بالتوضيح"أنه قد يتعرض الأشخاص الذين يرغبون في القدوم إلى دولة الإمارات من أجل العمل أو الزيارة أو الاستثمار أو الإقامة لعمليات نصب، سواء في عقود العمل أو تأشيرات الدخول. لذلك،نقدم لكم بعض النصائح التي ينبغي إتباعها قبل القدوم إلى دولة الإمارات لتجنب عمليات النصب".

ورصد التقرير مجموعة من النصائح العامة موجه إلى العامل منها :

اولا: إذا عرض عليك شخصاً ما وظيفة في دولة الإمارات، لابد أن يقدم لك عرض عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، ويجب أن يحمل توقيع المدير المسؤول،ويمكنك استخدام رقم عرض العمل للتحقق من صحة الطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين وكذلك من خلال التواصل مع المكتب العمالي بدولة الإمارات على الايميل: laborofficeuae@gmail.com

ثانيا : بعد التوقيع على عرض العمل ،سوف يرسل لك صاحب العمل إذن دخول إلكتروني بغرض العمل حتى تتمكن من دخول الدولة،

ثالثا :لا بد من التأكد من وجود التصديق على اذن الدخول من المكتب العمالي بدولة الإمارات ثم مراجعة وزارة القوى العاملة 3 ش يوسف عباس مدينة نصر -القاهرة،ومن ثم استخراج تصريح العمل،والسفر ،وانه هام جدا العلم بأن إذن الدخول بغرض السياحة أو الزيارة لا يعطيك الحق في العمل داخل دولة الإمارات،وفي حالة قيامك بالعمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة،فإنك قد تتعرض لغرامات كبيرة والإبعاد عن الدولة.

دليل إرشادي من دولة الإمارات

واضاف التقرير أن دولة الإمارات أصدرت دليلا إرشاديا لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم. يتضمن الدليل الذي يحمل عنوان " اعرف حقوقك" 7 نقاط مهمة للعاملين:

1-عليك التوقيع على عقد عملك بعد قدومك إلى دولة الإمارات.

2-يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام ، أو تحصيلها من العامل ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

3-عليك الاحتفاظ بصورة من عقد عملك الذي وقعت عليه.

4- يجب أن تتطابق شروط وبنود عقد عملك مع عرض العمل الذي وقعت عليه في بلدك.

5-عليك التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال لم يقم صاحب العمل بتوفير فرصة العمل المتفق عليها أو في حال لم تحصل على أجورك كاملة وفي موعدها.

6- من حقك ترك عملك في أي وقت ولكن يجب أن تكون على دراية بالتزاماتك القانونية.

7 - عليك الاحتفاظ بمستنداتك الثبوتية( جواز السفر ..الهوية ..عقد العمل ....) في مكان آمن..

وانتهى التقرير بنصيحة أخيرة للعمال جاء فيها :" إذا كانت لديكم أي استفسارات تخص عقود العمل والتوظيف في دولة الإمارات، يمكنكم التواصل مع وزارة القوى العاملة -القاهرة / أو مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية -أبو ظبي من خلال البريد:laborofficeuae@gmail.com

«القوى العاملة» تضع رشتة لحماية العمالة المسافرة للخارج من النصب

تلقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي حنان شاهين ،عبارة عن ارشادات عامة للمصريين الراغبين في السفر للعمل بدولة الإمارات،حتى لا يتعرضوا لعملية النصب..

وجاء في بيان صحفي اليوم الاثنين ان التقرير القادم من الامارات جاء تحت عنوان:"التحقق من صحة عقود العمل وأذونات الدخول والتأشيرات"بدأ بالتوضيح"أنه قد يتعرض الأشخاص الذين يرغبون في القدوم إلى دولة الإمارات من أجل العمل أو الزيارة أو الاستثمار أو الإقامة لعمليات نصب، سواء في عقود العمل أو تأشيرات الدخول. لذلك،نقدم لكم بعض النصائح التي ينبغي إتباعها قبل القدوم إلى دولة الإمارات لتجنب عمليات النصب".

ورصد التقرير مجموعة من النصائح العامة موجه إلى العامل منها :

اولا:- إذا عرض عليك شخصاً ما وظيفة في دولة الإمارات، لابد أن يقدم لك عرض عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، ويجب أن يحمل توقيع المدير المسؤول،ويمكنك استخدام رقم عرض العمل للتحقق من صحة الطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين وكذلك من خلال التواصل مع المكتب العمالي بدولة الإمارات على الايميل:laborofficeuae@gmail.com ،

ثانيا :- بعد التوقيع على عرض العمل ،سوف يرسل لك صاحب العمل إذن دخول إلكتروني بغرض العمل حتى تتمكن من دخول الدولة،

ثالثا :--لا بد من التأكد من وجود التصديق على اذن الدخول من المكتب العمالي بدولة الإمارات ثم مراجعة وزارة القوى العاملة 3 ش يوسف عباس مدينة نصر -القاهرة،ومن ثم استخراج تصريح العمل،والسفر ،وانه هام جدا العلم بأن إذن الدخول بغرض السياحة أو الزيارة لا يعطيك الحق في العمل داخل دولة الإمارات،وفي حالة قيامك بالعمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة،فإنك قد تتعرض لغرامات كبيرة والإبعاد عن الدولة.

واضاف التقرير أن دولة الإمارات أصدرت دليلا إرشاديا لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم. يتضمن الدليل الذي يحمل عنوان " اعرف حقوقك" 7 نقاط مهمة للعاملين:

1-عليك التوقيع على عقد عملك بعد قدومك إلى دولة الإمارات.

2-يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام ، أو تحصيلها من العامل ، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

3-عليك الاحتفاظ بصورة من عقد عملك الذي وقعت عليه.

4- يجب أن تتطابق شروط وبنود عقد عملك مع عرض العمل الذي وقعت عليه في بلدك.

5-عليك التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في حال لم يقم صاحب العمل بتوفير فرصة العمل المتفق عليها أو في حال لم تحصل على أجورك كاملة وفي موعدها.

6- من حقك ترك عملك في أي وقت ولكن يجب أن تكون على دراية بالتزاماتك القانونية.

7 - عليك الاحتفاظ بمستنداتك الثبوتية( جواز السفر ..الهوية ..عقد العمل ....) في مكان آمن..

وانتهى التقرير بنصيحة أخيرة للعمال جاء فيها :" إذا كانت لديكم أي استفسارات تخص عقود العمل والتوظيف في دولة الإمارات، يمكنكم التواصل مع وزارة القوى العاملة -القاهرة / أو مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية -أبو ظبي من خلال البريد:laborofficeuae@gmail.com