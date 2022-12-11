جداول امتحانات نصف العام 2023 لجميع الصفوف والمراحل التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات نصف العام 2023، وذلك لاقتراب انطلاق امتحانات نصف العام 2023 لمختلف الصفوف والمراحل التعليمية، حيث تنطلق في مطلع يناير المُقبل وتستمر حتى نهاية الشهر، ثم تبدأ أجازة نصف العام.

وفي هذا الصدد، تنشر "الوطن" جداول امتحانات نصف العام 2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات نصف العام 2023

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإنّ جدول امتحانات نصف العام 2023، سيتضمن انطلاق امتحانات نصف العام لجميع الصفوف في 14 يناير 2023، على أن تستمر الامتحانات على مدار 12 يومًا لتنتهي يوم 26 يناير المُقبل، وتشمل مناهج الفصل الدراسي الأول بالكامل، متضمنةً مناهج شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

امتحانات نصف العام 2023

وأفاد بيان وزارة التربية والتعليم، أنّ أيام امتحانات الترم الأول 2023 ستحتسب ضمن أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول، كما أنّها يتم احتسابها ضمن نسبة الحضور التي ينص عليها القانون.

توزيع درجات امتحانات نصف العام 2023

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم، فإنّ توزيع درجات التلاميذ والطلاب في سنوات النقل، ستتضمن نظامًا محددًا في كل مادة، يتم تقسيمها كالتالي:

يحصل الطالب على 80% من درجة اختبار نهاية الفصل.

يحصل الطالب على 10% من درجة امتحانات الشهر.

يحصل الطالب على 5% من الدرجات تحتسب للمواظبة والانضباط.

يحصل الطالب على 5% من الدرجات تحستب للسلوك.

مواعيد وجدول امتحانات الترم الأول 2023

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، مواعيد وجدول امتحانات الترم الأول 2023 لكل المراحل التعليمية، بينما لم يتم الإعلان في باقي المحافظات حيث جاءت الجداول بأسيوط كالتالي:

جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف الرابع الابتدائي

الأربعاء 4 يناير 2023.. امتحان مادة اللغة العربية، ومادة التربية الدينية.

الاثنين 9 يناير 2023.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

الأربعاء 11 يناير 2023.. امتحان مادة الرياضيات.

السبت 14 يناير 2023.. امتحان مادة العلوم.

الاثنين 16 يناير 2023.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ومادة المهارات المهنية.

جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف الخامس الابتدائي

الأربعاء 4 يناير 2023.. امتحان مادة الرياضيات.

الاثنين 9 يناير 2023.. امتحان مادة اللغة العربية، ومادة التربية الدينية.

الأربعاء 11 يناير 2023.. امتحان مادة العلوم.

السبت 14 يناير 2023.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ومادة المهارات المهنية.

الاثنين 16 يناير 2023.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف السادس الابتدائي

الخميس 5 يناير 2023.. امتحان مادة اللغة العربية والخط عربي، ومادة التربية الدينية.

الثلاثاء 10 يناير 2023.. امتحان مادة الرياضيات.

الخميس 12 يناير 2023.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة الحاسب آلي.

الأحد 15 يناير 2023.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 17 يناير 2023.. امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف الأول الإعدادي

الأربعاء 4 يناير 2023.. امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء، وامتحان التربية الدينية.

الاثنين 9 يناير 2023.. امتحان اللغة الأجنبية، بالإضافة إلى الهندسة.

الأربعاء 11 يناير 2023.. الجبر والإحصاء، وامتحان التربية الفنية.

السبت 14 يناير 2023.. الدراسات الاجتماعية، بالإضافة إلى الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الاثنين 16 يناير 2023.. امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف الثاني الإعدادي

الخميس 5 يناير 2023.. امتحان مادتي اللغة العربية والخط العربي والإملاء، وتربية دينية

الثلاثاء 10 يناير 2023.. امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والهندسة.

الخميس 12 يناير 2023.. امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

الأحد 15 يناير 2023.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 17 يناير 2023.. امتحان مادة العلوم.

جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف الثالث الإعدادي

الأربعاء 18 يناير 2023.. امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء، ومادة التربية الدينية.

السبت 21 يناير 2023.. امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 22 يناير 2023.. امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية.

الاثنين 23 يناير 2023.. امتحان اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 24 يناير 2023.. امتحان الجبر والإحصاء.

الأربعاء 25 يناير 2023.. امتحان مادتي العلوم، والتربية الرياضية.