«تعليم الدقهلية» تعتمد جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الترم الأول 2023

قال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إنه تم تحديد مواعيد جداول امتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية للفصل الدراسي الأول، على مستوى المحافظة، ويبدأ جداول الامتحانات بالنسبة للمرحلة الابتدائية، الصف السادس الابتدائي من يوم 9 إلى 12 يناير، والصفين الرابع والخامس من يوم 14 إلى 17 يناير، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية: الصف الأول من يوم 9 إلى 18 يناير، والصف الثاني من يوم 10 إلى 18 يناير، وفي الصف الثالث الإعدادي «الشهادة الإعدادية 2023» من 21 إلى 26 يناير 2023.

مواعيد جدول امتحانات محافظة الدقهلية

وأضاف «شعبان»، في بيان صحفي، أن امتحان الإعدادية المهنية في الصف الأول الإعدادي من 9 إلى 18 يناير، والصف الثاني الإعدادي المهني من 10 إلى 18 يناير، والصف الثالث الإعدادي المهني من 21 إلى 26 يناير.

وبالنسبة للمرحلة الثانوية: الصف الأول الثانوي العام من 9 إلى 26 يناير والصف الثاني الثانوي العام من 10 إلى 25 يناير، وبالنسبة للتعليم المجتمعي في الصفوف الأول والثاني والثالث من 9 إلى 10 يناير، في الصفوف الرابع والخامس والسادس من 9 الى 11 يناير، وبالنسبة لتعليم المكفوفين في الصفوف الرابع والخامس والسادس من 9 إلى 12 يناير.

جدول امتحانات المكفوفين

وأشار إلى أن امتحان الصفوف الأول والثاني الإعدادي مكفوفين من 9 إلي 14 يناير، والصف الثالث الإعدادي للمكفوفين من 21 إلى 26 يناير، والصف الأول ثانوي عام مكفوفين من 9 إلى 26 يناير والصف الثاني الثانوي مكفوفين من يوم 10 إلى 25 يناير وبالنسبة لتعليم الصم وضعاف السمع في الصفوف من الخامس إلى الثامن من يوم 9 إلى 11 يناير، والصفين الأول والثاني الإعدادي صم وضعاف سمع من يوم 9 إلى 14 يناير والصف الثالث الإعدادي الصم وضعاف السمع من 21 إلى 26 يناير والصف الأول الثانوي الصم وضعاف السمع من 9 إلى 24 يناير والصف الثاني الثانوي الصم وضعاف السمع من 10 إلى 25 يناير 2023.