قناة «الحياة» تنشر فيديو عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيسبوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن إطلاق الإصدار الثالث للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من 2023 إلى 2030.

وأشار الفيديو، إلى أن الاستراتيجية تهدف لمكافحة الفساد ونشر ثقافة مجتمعية للآثار المدمرة للفساد، ترتكز على 6 مبادئ أساسية، وهي النزاهة، الشفافية، ومبدأ المشاركة، ومبدأ سيادة القانون، ومبدأ المساواة، ومبدأ المساءلة.

ولفت الفيديو، إلى أن الإصدار يتضمن 5 أهداف رئيسية و21 هدفا فرعيا، يتم تنفيذها بـ100 إجراء بـ219 مؤشرا لقياس الأهداف.