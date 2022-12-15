قناة الحياة تنشر فيديو لمشروع إنشاء محطة صرف صحي بسوهاج

نشر الحساب الرسمي لقناة «الحياة»، عبر «فيسبوك»، مقطع فيديو جديدًا، عن استمرار العمل في مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي «السقرية المجمعة بالشيخ علام»، ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة في مركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

وتستمر المبادرة في إنشاء المحطة والمجمعة بالشيخ علام والمرتبطة بشبكة صرف وخط طرد بقطر 900 مللي، وبطول 5 كيلو مترات لمحطة المعالجة، إذ تخدم محطة رفع الصرف الصحي بالشيخ علام، وتخدم قرى الشيخ علام والتوابع لها.