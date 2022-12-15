نجله اعترف عليه بعد إنكاره.. القبض على قاتل زوجته وابنه في بولاق الدكرور

كشفت مباحث الجيزة، لغز العثور على سيدة مشنوقة هي ونجلها، وأن الشبهات كلها تحوم حول زوجها، إلا أنه استمر فى الإنكار، حتى اعترف عليه نجله الثاني، الذى شاهد الواقعة، وهدده الأب أن لا يبوح لأحد وإلا قتله مثلهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغ من الأهالي بوجود جثة سيدة ونجلها، داخل عقار بشارع احمد احمد من العشرين دائرة القسم، على الفور أمر العميد على عبد الرحمن رجال المباحث، بالانتقال إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشقة بالطابق الأول، وتبين جثتى، فاطمة، ع 23 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، نجلها مجاهد إسماعيل 5 سنوات، مقيم بذات العنوان، متوفيان شنقا داخل المطبخ يرتديان كامل ملابسهما معلقان بقطعة قماش مربوطة بماسورة الغاز الطبيعى.

كما تم التقابل مع زوج الأولى، ووالد الثانى 42 سنة، عامل بناء ومقيم بذات العنوان، شقيق الأولى حمودة عبد الوهاب 30 سنة، عامل بناء ومقيم أكتوبر، نجل الأولى والثالث إدريس إسماعيل 7 سنوات ومقيم بذات العنوان.

وبسؤال الرابع «شقيق المتوفية»، قرر أنه تردد على الشقة شقيقتة المتوفية وقام بالطرق على باب الشقة غدة مرات وتناهى إلى سمعه أصوات بداخلها، دون استجابة من أحد فجلس أمام باب الشقة، وعقب مرور 5 ساعات، فؤجى بخروج الثالث من الداخل، واكتشف وفاة شقيقتة ونجلها.

وأضاف أن شقيقته كانت دائمة الشكوى، من سوء معاملة الثالث، لوجود خلافات بينهما، بمناقشة الخامس نجل المتوفية قرر بقيام والده بالتعدى على والدته.

وبمواجهة الثالث «الزوج»، اعترف بارتكابه الواقعة، وادعى قيامه بذلك، لرغبتها فى السفر، وأخذ الأولاد، تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.