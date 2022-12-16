«حياة كريمة» تعلن الجدول الأسبوعي لقوافلها المجانية.. تجوب 9 محافظات

أعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عن الجدول الأسبوعي لقوافلها المجانية والتي تشمل «طبية، بيطرية وزراعية»، فضلًا عن ندوات التوعية، وذلك في 9 محافظات مختلفة، خلال الفترة من 16 إلى 23 ديسمبر.

وتتواجد قوافل «حياة كريمة» المجانية في محافظات «القاهرة، الجيزة، سوهاج، قنا، المنوفية، الغربية، الإسكندرية، الوادي الجديد، ودمياط».

أماكن قوافل «حياة كريمة» المجانية

وتنتشر القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفقا للجدول التالي، بحسب ما أعلنته المؤسسة كالتالي:

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة الرئاسية من أجله، وهو العمل على تحسين أوضاع المواطن، فضلا عن الارتقاء بمستوى حياته في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرا والنائية.

«حياة كريمة» تهدف إلى تحسين صحة المواطنين

وتستهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحسين صحة المواطنين، من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، التي شملت الكشف والعلاج في جميع التخصصات بالمجان، إلى جانب تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.